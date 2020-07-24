Медведев: Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных действий. Об этом он написал в пятницу в социальной сети "ВКонтакте".

"Рассмотрели вопрос о возобновлении авиасообщения с рядом стран с учетом проблем, связанных с коронавирусной инфекцией, обсудили отношения Российской Федерации со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, в свете продолжающегося обострения на границе этих республик. Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий", - говорится в сообщении.

Конфликт Армении и Азербайджана

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии. Ереван заявил о гибели четверых и ранении десяти военнослужащих. 18 июля в первой половине дня в Баку и Ереване сообщили, что ситуация на границе относительно спокойная.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.