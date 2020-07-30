Песков: чем меньше американских солдат в Европе, тем спокойнее на континенте

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что РФ не представляет угрозы для стран Европы, поэтому чем меньше на континенте солдат США, тем лучше.

"Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе, это наша позиция хорошо известна, тем более что после прекращения блокового противостояния времен холодной войны нет никаких очевидных реальных опасностей и угроз, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно", - заявил представитель Кремля в четверг журналистам.

При этом, говоря о планах США вывести из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих, Песков назвал данное решение "внутренним делом США и вопросом двусторонних отношений между Вашингтоном и Берлином". "Мы не собираемся вмешиваться в эти отношения или как-то их комментировать", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Министр обороны США Марк Эспер объявил в среду о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих: 6,4 тыс. отправятся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию, Бельгию, останутся в ФРГ при этом максимум 25 тыс. военных. Об этих планах в середине июня предупреждал президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Ранее Трамп также заявил, что не понимает, почему США должны защищать ФРГ от России.