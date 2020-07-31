Посол РФ обсудил ситуацию вокруг задержанных россиян с главой МВД Белоруссии

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что обсудил с министром внутренних дел Белоруссии Юрием Караевым ситуацию относительно задержанных в республике россиян.

"Завершился мой разговор с министром внутренних дел республики Беларусь", - сказал он в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"По поводу взаимодействия с украинской стороной, мы, естественно, [это] не обсуждали, потому что главная наша задача - добиться скорейшего освобождения российских граждан, снятие даже в общественном мнении несправедливых, необоснованных претензий, что они находились здесь с неправомерными, незаконными целями", - добавил он.

Мезенцев заявил, что власти Белоруссии обещали организовать встречу российских дипломатов с задержанными в республике россиянами до конца суток.

"Сегодня будет обеспечен в одно из пенитенциарных учреждений МВД Республики доступ трех российских дипломатов, консулов посольства, для встречи с нашими россиянами", - сказал он.

"Нам сказали, что гарантировано сегодня к исходу суток это будет обеспечено", - добавил он.

Тенденциозная подача материалов

Мезенцев заявил, что тенденциозная подача материалов о ситуации с задержанием граждан России в Белоруссии "не выдерживает никакой критики" и наносит ущерб отношениям Москвы и Минска.

"Те безосновательные и жесткие заявления о причинах нахождения наших граждан были высосаны из пальца и взяты ниоткуда. К сожалению, мы видим тенденциозную подачу материала, и разговоры о том, что эти люди могли бы быть причиной дестабилизации обстановки, просто не выдерживают никакой критики, они абсурдны и неестественны. Более того, мы сегодня говорим о том, что этот факт наносит ущерб нашим отношениям", - сказал он.

"И те, кто пытается дальнейшим образом раскручивать эту ситуацию, не являются теми людьми, которые готовы развивать и поддерживать систему двусторонних отношений сегодня и завтра", - добавил посол.