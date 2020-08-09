В Россотрудничестве заявили, что благо народа Белоруссии - главное для России на выборах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Главным для России на проходящих в Белоруссии президентских выборах является благо белорусского народа. Об этом глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в воскресенье на своей странице в Facebook .

"Уверен, что для России, для нас всех в России, самое главное в белорусских выборах было, есть и будет благо народа Белоруссии", - сказал он.

"И если говорить про братство/партнерство, то "партнером" может быть тот или иной политик, а родными братьями - были и будут наши народы. Вне зависимости от заявлений политиков", - добавил Примаков.

Лукашенко во вторник, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, заявил, что Москва всегда будет ближайшим союзником Минска, кто бы ни находился у власти. При этом он отметил, что Россия напрасно поменяла "братские отношения" с Белоруссией на "партнерские".

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выбирают президента. На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.