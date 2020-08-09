Калашников считает, что Лукашенко победит на выборах президента в первом туре

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства, этот результат был предсказуем. Об этом в воскресенье ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Я считаю, что уже по тем результатам, которые мне сообщают некоторые представители из Белоруссии, наши наблюдатели, можно говорить об убедительной победе Лукашенко", - сказал депутат. По его словам, победа Лукашенко в первом туре предсказывалась заранее всеми неформальными социологическими опросами.

"Думаю, что завтра-послезавтра мы закроем эти страницы, в том числе позорные, которые нам пытались навязать из разного рода непонятных кругов", - добавил Калашников, имея в виду задержание группы россиян в Белоруссии. Парламентарий также утвердительно ответил на вопрос ТАСС о том, что далее сотрудничество РФ и Белоруссии будет продолжено в нормальном конструктивном ключе.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства, набирая 78,9% голосов. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного аналитическим центром Ecoom, сообщает БелТА. Кроме того, как сообщила председатель Центризбиркома страны Лидия Ермошина, Лукашенко лидирует по итогам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах, там он набирает 82,08% голосов.