В посольстве РФ заявили, что высылка дипломатов из Словакии препятствует сотрудничеству

ПРАГА, 11 августа. /ТАСС/. Объявление в Словакии персонами нон-грата российских дипломатов противоречит духу плодотворного сотрудничества между республикой и РФ. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии посольства России в Словакии.

"Объявление словацкого МИД о высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Словацкой Республике рассматриваем как неконструктивный и достойный сожаления шаг местных властей, противоречащий духу плодотворного сотрудничества между нашими странами. Российская сторона оставляет за собой право на адекватные ответные меры, которые, безусловно, последуют", - подчеркивается в документе.

Прозвучавшая в официальных словацких заявлениях и репортажах местных СМИ увязка решения о высылке российских дипломатов с историей о выдаче виз в генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге вызывает, по меньшей мере, недоумение, выглядит непрофессионально и недостойно. В этом контексте заявление пресс-секретаря МИД Словакии о заинтересованности в развитии отношений с Россией звучит как минимум нелогично, считает посольство.

"Несмотря на эти недружественные действия, российская сторона вновь подтверждает свою приверженность многолетним традициям прагматичных и взаимоуважительных отношений между нашими странами и народами", - отмечается в комментарии.