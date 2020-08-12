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Дело в отношении Сергея Фургала

Жириновский пообещал помогать семье Фургала

В частности, лидер ЛДПР обещал участвовать в любых вопросах, связанных с пребыванием сына экс-губернатора Хабаровского края в Москве, уточнили в партии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду встретился с сыном экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Кириллом и пообещал оказывать поддержку семье бывшего главы региона, который сейчас находится под арестом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

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"Сегодня руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский встретился с сыном Сергея Ивановича Фургала Кириллом, который учится в одном из московских вузов", - говорится в сообщении. Жириновский "обещал участвовать в любых вопросах, связанных с пребыванием Кирилла в Москве, а также оказывать полное содействие семье Сергея Ивановича Фургала, в том числе и материальное, но в первую очередь юридическое и политическое".

"Мы всегда будем защищать Сергея Ивановича и постараемся облегчить его участь в СИЗО "Лефортово", сделаем все возможное, чтобы судебный процесс не затягивался и прошел строго в соответствии с законом. Все силы, все возможности фракции будут направлены на то, чтобы ускорить решение всех вопросов, связанных с семьей Фургала", - приводятся в сообщении слова самого Жириновского.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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