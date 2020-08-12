Жириновский пообещал помогать семье Фургала

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду встретился с сыном экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Кириллом и пообещал оказывать поддержку семье бывшего главы региона, который сейчас находится под арестом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

"Сегодня руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский встретился с сыном Сергея Ивановича Фургала Кириллом, который учится в одном из московских вузов", - говорится в сообщении. Жириновский "обещал участвовать в любых вопросах, связанных с пребыванием Кирилла в Москве, а также оказывать полное содействие семье Сергея Ивановича Фургала, в том числе и материальное, но в первую очередь юридическое и политическое".

"Мы всегда будем защищать Сергея Ивановича и постараемся облегчить его участь в СИЗО "Лефортово", сделаем все возможное, чтобы судебный процесс не затягивался и прошел строго в соответствии с законом. Все силы, все возможности фракции будут направлены на то, чтобы ускорить решение всех вопросов, связанных с семьей Фургала", - приводятся в сообщении слова самого Жириновского.