Россия и Саудовская Аравия намерены помогать Ливану в преодолении последствий взрыва

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд подчеркнули в телефонном разговоре в среду намерение оказывать ливанскому народу помощь в преодолении последствий взрыва в порту Бейрута.

2020 год оказался очень тяжелым для Ливана. А потом в порту Бейрута случился взрыв

Как указывается в сообщении МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий спектр вопросов многопланового двустороннего взаимодействия с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд 14-15 октября прошлого года.

"Сергей Викторович Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд подчеркнули солидарность с дружественным Ливаном в связи со взрывом в порту Бейрута 4 августа этого года и намерение оказывать ливанскому народу необходимую помощь в преодолении последствий этого трагического инцидента, а также отметили важность создания благоприятных внешних условий, в которых сами ливанцы через инклюзивный диалог всех основных этноконфессиональных групп смогут договориться о путях формирования нового правительства", - отмечается в документе.

Главы дипведомств также подчеркнули необходимость немедленного перезапуска инклюзивного межливийского диалога. "В ходе обмена мнениями по ливийской проблематике констатирована необходимость скорейшего установления устойчивого режима прекращения боевых действий и немедленного перезапуска инклюзивного межливийского диалога в рамках механизмов, созданных решениями Берлинской мирной конференции и одобренных в резолюции 2510 СБ ООН", - указали в МИД РФ.

Министры обсудили и проблематику ближневосточного урегулирования. Они выразили "обеспокоенность по поводу сохраняющейся тупиковой ситуации", акцентировали контрпродуктивность каких-либо односторонних действий, идущих вразрез с общепринятой международно-правовой базой урегулирования, которые "могут привести к опасной эскалации ситуации на палестинских территориях и во всем регионе".

Глава МИД РФ подтвердил поддержку деятельности Саудовской Аравии в качестве председателя G20 и "готовность России содействовать достижению значимых результатов предстоящего саммита лидеров и других мероприятий в рамках "двадцатки". Как отметили в российском дипведомстве, также "затрагивалась текущая ситуация во Всемирной торговой организации".