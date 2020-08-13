В Госдуме считают призыв к санкциям против РФ желанием нарушить отношения Москвы и Минска

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Призывы депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского к введению санкций в отношении РФ из-за событий в Белоруссии раскрывают истинные цели западного истеблишмента по подрыву сотрудничества между Москвой и Минском. Такое мнение корреспонденту ТАСС в четверг выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Призывы депутата Европарламента ввести санкции против России за события в Белоруссии, на первый взгляд, очередное проявление торговли русофобией. Однако за этим заявлением явно просматриваются истинные цели западного истеблишмента поддержки белорусской оппозиции: максимально подорвать стратегическое партнерство и сотрудничество Минска и Москвы, применив в Белоруссии украинский сценарий", - считает Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что "никакого российского вмешательства в Белоруссии нет и не было". "Наоборот, налицо давление и вмешательство Запада. Литва, Латвия и Польша без какого-либо обсуждения с официальной белорусской стороной уже подготовили свой план "урегулирования кризиса", который скорее выглядит как ультиматум", - напомнил он, добавив, что "санкциями грозят и из-за океана". "Белорусское общество в состоянии самостоятельно разобраться в ситуации в стране без подсказок извне", - подчеркнул Слуцкий.

Польский депутат заявил в среду в эфире программы Польского радио "Сигналы дня", что "Евросоюз мог сделать, Польша могла бы предложить - это принять санкции не против Белоруссии, а против России".