Мишустин прибыл в Магадан

МАГАДАН, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 17 августа прибыл в Магадан, где продолжит свое знакомство с дальневосточными регионами. Он осмотрит социальные и инфраструктурные объекты города, пообщается людьми, работающими на них, проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

В частности, в планах премьера знакомство с работой рыбного терминала Магаданского морского порта и беседа с представителями рыболовецких компаний области. Затем он отправится в региональный онкологический диспансер, где осмотрит некоторые отделения больницы и пообщается с медицинским персоналом.

Далее в программе краткой поездки Мишустина в Магадан посещение парка "Маяк" и беседа с губернатором Носовым.

В этот же день глава правительства перелетит в Благовещенск, где уже с вертолета осмотрит мостовой переход через Зею и мост Благовещенск - Хейхэ.

Основная часть рабочей программы премьера в Амурской области состоится 18 августа, в последний день его дальневосточного турне.