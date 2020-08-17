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Мишустин прибыл в Магадан

Премьер-министр осмотрит порт, онкодиспансер и встретится с губернатором
Премьер-министр России Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр России Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МАГАДАН, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 17 августа прибыл в Магадан, где продолжит свое знакомство с дальневосточными регионами. Он осмотрит социальные и инфраструктурные объекты города, пообщается людьми, работающими на них, проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

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В частности, в планах премьера знакомство с работой рыбного терминала Магаданского морского порта и беседа с представителями рыболовецких компаний области. Затем он отправится в региональный онкологический диспансер, где осмотрит некоторые отделения больницы и пообщается с медицинским персоналом.

Далее в программе краткой поездки Мишустина в Магадан посещение парка "Маяк" и беседа с губернатором Носовым.

В этот же день глава правительства перелетит в Благовещенск, где уже с вертолета осмотрит мостовой переход через Зею и мост Благовещенск - Хейхэ.

Основная часть рабочей программы премьера в Амурской области состоится 18 августа, в последний день его дальневосточного турне.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичДальний Восток
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