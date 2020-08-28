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Кризис в Белоруссии

Путин детально обсудил с Совбезом развитие российско-белорусского сотрудничества

Ранее президент РФ выразил надежду, что всем участникам политического процесса в Белоруссии хватит здравого смысла найти выход из сложившейся в стране ситуации

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин детально обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы российско-белорусского сотрудничества. О состоявшемся традиционном оперативном совещании сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня состоялся детальный обмен мнениями по ключевым вопросам развития российско-белорусского сотрудничества", - сказал он.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры обороны, внутренних и иностранных дел Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев и Сергей Лавров, директор СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее президент РФ в интервью телеканалу "Россия-1" выразил надежду, что всем участникам политического процесса в Белоруссии хватит здравого смысла спокойно и без крайностей найти выход из сложившейся в стране ситуации. Он в частности указал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности рассмотреть возможность принятия новой конституции, на основе которой были бы проведены новые парламентские и президентские выборы.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичНарышкин, Сергей ЕвгеньевичМатвиенко, Валентина ИвановнаМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичПатрушев, Николай ПлатоновичКолокольцев, Владимир АлександровичЛавров, Сергей ВикторовичШойгу, Сергей КужугетовичБелоруссияРоссияКризис в Белоруссии
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