Путин детально обсудил с Совбезом развитие российско-белорусского сотрудничества

"Наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня состоялся детальный обмен мнениями по ключевым вопросам развития российско-белорусского сотрудничества", - сказал он.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры обороны, внутренних и иностранных дел Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев и Сергей Лавров, директор СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее президент РФ в интервью телеканалу "Россия-1" выразил надежду, что всем участникам политического процесса в Белоруссии хватит здравого смысла спокойно и без крайностей найти выход из сложившейся в стране ситуации. Он в частности указал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности рассмотреть возможность принятия новой конституции, на основе которой были бы проведены новые парламентские и президентские выборы.