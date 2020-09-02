В МИД РФ заявили, что Берлин не предъявляет факты по ситуации с Навальным

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Берлин делает громкие публичные заявления по ситуации с Алексеем Навальным, но не предъявляет факты, заявили в среду ТАСС в МИД РФ. Там также отметили, что германские медики не просили у российской стороны помощи в ситуации с Навальным, несмотря на то, что она предлагалась, возможно, им запрещают общаться с коллегами из РФ.

Как напомнили в российском дипведомстве, сразу после транспортировки российского гражданина в Charite омские медики в письме немецким коллегам выразили готовность оказать все возможное содействие в его диагностике. "В ответ в немецкой клинике их поблагодарили за беспокойство, но какой-либо конкретной помощи не попросили, - указали в МИД. - Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами".

Заявления Берлина по ситуации с Навальным становятся понятными, если их задача - обосновать заранее подготовленные "ответные меры", заявили ТАСС в МИД РФ. "Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры", о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО, - заявили в дипведомстве. - Однако если истинной целью является все-таки обстоятельное расследование правоохранительными органами с участием медицинских организаций, на чем мы решительно настаиваем, тогда призываем наших партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов".