Российский сенатор привлек внимание ПАСЕ к сведениям о телефонных переговорах Польши и ФРГ

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна обратить внимание на сведения о перехваченном Белоруссией разговоре представителей Берлина и Варшавы. Об этом заявил во вторник член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев на заседании комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое проходит в видеоформате.

Российский сенатор напомнил, что "лично участвовал в наблюдении от стран СНГ 9 августа за выборами президента Белоруссии". "У меня возникает несколько вопросов, прежде всего к [экс-кандидату в президенты Белоруссии] Светлане Тихановской, - сказал он. - От имени каких миллионов белорусов выступает госпожа Тихановская, набравшая на этих выборах всего 10% с небольшим голосов, которые подсчитаны как 588 622 человека? От имени каких миллионов она озвучивает "мирные" протесты, хотя на сегодняшний день в Белоруссии более 100 полицейских получили увечья и ранения от рук якобы мирных протестантов?"

Отвергая утверждения некоторых членов ПАСЕ о вмешательстве России в ситуацию в Белоруссии, Кондратьев напомнил, что "официальные власти Белоруссии недавно озвучили перехват разговора между Германией и Польшей с попыткой влияния на ситуацию". "Может, это вмешательство рассмотрят?" - задал вопрос сенатор. Он отметил, что "очень много вопросов к этому процессу".

На минувшей неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая премьер-министра России Михаила Мишустина в Минске, заявил, что белорусская радиоэлектронная разведка перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что утверждение об отравлении Навального веществом типа "Новичок" основано на фальсификации. Кто вел этот разговор, глава республики не уточнил. В пятницу вечером запись разговора об инциденте с российским блогером опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ. Подлинность записи, помимо Берлина, оспорила и Варшава.