Посол России назвал неприемлемыми обвинения из Вены в адрес Москвы по делу Навального

ВЕНА, 9 сентября. /ТАСС/. Публичное тиражирование официальными лицами из Вены бездоказательных обвинений в адрес России в связи с событиями вокруг Алексея Навального неприемлемо. Об этом заявил в среду посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

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"В связи со звучащими в последние дни из уст отдельных политиков повторяющимися угрозами в адрес России, включая тезис о том, что, мол, "отравление Навального может стать той каплей, которая может переполнить бочку", считаю необходимым подчеркнуть: Публичное тиражирование официальными лицами из Вены череды беспочвенных, бездоказательных обвинений в адрес России, является неуместным и неприемлемым", - написал Любинский в Facebook.

8 сентября главы МИД стран Группы семи призвали РФ привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. Ранее МИД Австрии приглашал посла России в Вене для беседы из-за ситуации вокруг Навального.