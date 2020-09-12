Активность избирателей 11 сентября была выше, чем во время голосования по конституции

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Активность избирателей по итогам первого дня досрочного голосования 11 сентября выше, чем во время общероссийского голосования по поправке к конституции. Об этом заявил журналистам в субботу председатель координационного совета при Общественной палате РФ (ОП РФ) по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

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"Перед этими выборами многие говорили, что явка будет меньше. Мы видим обратную ситуацию: уже сейчас, по итогам первого дня (досрочного) голосования, мы можем констатировать, что активность людей даже больше, чем на общероссийском голосовании (по поправке к конституции - прим. ТАСС)", - сказал Григорьев.

Он добавил, что ОП РФ направила на избирательные участки в российские регионы более 57 тыс. наблюдателей. По словам Григорьева, вместе с ростом активности избирателей фиксируется уменьшение числа жалоб о нарушениях от граждан, 11 сентября на "горячую линию" ЦИК России поступило 2 300 звонков. "На прошлых выборах было 3 700, то есть мы ясно видим уменьшение количества обращений, различных жалоб", - подчеркнул Григорьев.

В ОП также добавили, что соблюдение санитарно-эпидемиологических требований против коронавируса на участках для голосования находится на высоком уровне.

"Мы проверяем и можем сказать, что в целом уровень защиты избирателей и наших наблюдателей на очень высоком уровне, мы это очень серьезно контролируем", - сказал Григорьев.

Он также назвал защиту здоровья избирателей на участках важнейшей задачей, она отражена в пунктах "Золотого стандарта". "Золотой стандарт" - перечень из нескольких десятков контрольных пунктов, соблюдение которых на избирательных участках должны проверять общественные наблюдатели. В частности, из-за пандемии коронавируса в него была включена часть с санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.