В Пензе на местного жителя составили два протокола за агитацию в день тишины

ТАСС, 12 сентября. Житель Пензы в день тишины распространял агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы области, в отношении него составлены два протокола об административном правонарушении. Они переданы в суд, сообщается в субботу на официальном сайте правительства региона.

"Один из жителей Пензы в день тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы. В отношении него сотрудниками полиции составлены два административных протокола, направлены в суд для принятия решения", - цитирует председателя избирательной комиссии Пензенской области Александра Синюкова пресс-служба.

Он также добавил, что в основном второй день голосования прошел в штатном режиме, был лишь "ряд рабочих моментов".

В Пензенской области работают 1 085 избирательных участков, 33 территориальные избирательные комиссии. В регионе насчитывается 1 млн 55 тыс. избирателей. В регионе проходят выборы губернатора области и довыборы в Госдуму.