Единый день голосования в России проходит при высокой активности избирателей

Наибольшую активность продемонстрировали жители Еврейской автономной области и Республики Татарстан, а самая низкая явка наблюдается в Ярославской и Костромской областях

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. При высокой активности избирателей проходит в воскресенье в России единый день голосования, по итогам которого должны быть избраны региональные и местные органы власти, а также замещены вакантные мандаты депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам. С учетом двухдневного досрочного голосования, которое было организовано в большинстве регионов ввиду текущей санитарно-эпидемиологической обстановки, наибольшую активность продемонстрировали жители Еврейской автономной области (ЕАО) и Республики Татарстан. Самая низкая явка пока наблюдается в Ярославской и Костромской областях.

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В общей сложности выборами разного уровня в этом году охвачены 83 субъекта РФ, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по итогам 9 038 кампаний должны быть замещены 78 363 депутатских мандата и выборные должности. В частности, проходят прямые выборы глав 18 регионов России, а в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах глав регионов избирали депутаты законодательных собраний. В НАО на пост губернатора избран врио главы региона Юрий Бездудный. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова избрана главой региона. На выборах глав регионов Согласно уставу НАО, губернатор избирается региональным парламентом по представлению президента РФ. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов окружного собрания. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законодательного собрания НАО три кандидатуры на должность губернатора региона - это Юрий Бездудный от "Единой России", который с апреля занимал должность врио главы региона, депутат окружного собрания Андрей Смыченков от ЛДПР и глава дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игорь Пинаев от партии "Родина". Бездудного поддержали 14 депутатов, за Смыченкова проголосовали двое, за Пинаева голосов отдано не было. Прямые выборы губернатора Югры были отменены в 2014 году, главу региона сроком на пять лет избирает окружная дума из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Ему же их предлагают фракции думы Югры: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Такую систему выборов приняли в ряде регионов страны, в том числе в ХМАО и ЯНАО, которые территориально и административно входят в состав Тюменской области, при этом их наделили статусом равноправных субъектов РФ. На пост главы округа претендовали три кандидата: губернатор ХМАО Наталья Комарова ("Единая Россия"), первый секретарь регионального КПРФ Алексей Савинцев и председатель совета "Справедливой России" в ХМАО Михаил Сердюк. Большинством голосов на пост главы региона выбрана Комарова.

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В республиках Татарстан, Коми, Чувашия, Пермском, Камчатском и Краснодарском крае, Иркутской, Калужской, Архангельской, Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской и Ростовской областях, Еврейской автономной области и города Севастополе проводятся прямые выборы глав регионов. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, на выборах высших должностных лиц регионов самая высокая явка РФ в ходе досрочного голосования 11 и 12 сентября зафиксирована в Еврейской автономной области. Согласно поступившим из ЕАО данным, на 15:00 местного времени (08:00 мск) с учетом дней досрочного голосования в автономной области проголосовали 66,87% избирателей. Самой низкой по итогам двух дней досрочного голосования была явка в Иркутской области - 15,94%. Активно голосовали избиратели в Татарстане, на Камчатке, в Тамбовской и Ростовской областях. Выборы в заксобрания и Госдуму Избиратели 11 регионов - Республики Коми, Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа - голосуют за депутатов региональных парламентов. На этих выборах, по данным ЦИК, наиболее высокую активность проявили пока жители Белгородской области, где явка превысила 40%. Самой низкой оказалась явка в Костромской области - 16,11%.

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