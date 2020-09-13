Здание клуба под Воронежем, где сгорел избирательный участок, не ремонтировали 40 лет

ВОРОНЕЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Здание сельского дома культуры в совхозе "Воробьевский" в Воробьевском районе Воронежской области, где в ночь на воскресенье сгорел избирательный участок № 0808 и огонь уничтожил около 400 бюллетеней, не ремонтировали с 1980 года. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

"Здание дома культуры построено еще в 1932 году, его ремонт проводился в 1980-м", - цитирует пресс-службы главу администрации Воробьевского района Михаила Гордиенко.

По данным пресс-службы, специалисты ГУ МЧС по региону проводили внеплановую проверку здания клуба в декабре 2019 года.

В ночь на воскресенье в 03:10 мск в сельском клубе совхоза "Воробевский" Воробьевского района Воронежской области произошел пожар. В здании клуба находился избирательный участок № 0808, в котором за два дня проголосовали порядка 400 человек из 860 зарегистрированных в списках избирателей. В клубе при пожаре обрушилась крыша, сгорели все бюллетени. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Как рассказала журналистам в воскресенье зампредседателя избирательной комиссии Воронежской области Натальи Репченко, после пожара территориальная избирательная комиссия перенесла избирательный участок из клуба в соседнюю школу. "Участок № 0808 открылся в 09:00 (мск) и будет работать до 21:00 (мск). Приняты все меры по информированию избирателей о переносе избирательного участка", - сказала Репченко.

По ее данным, огнем на избирательном участке уничтожено все оборудование для голосования и документация, в том числе печать участковой избирательной комиссии (УИК), списки избирателей, решения УИК, пакеты с подготовленными для голосования бюллетенями и акты. "Из резерва ТИК выделили все необходимое оборудование, ящики, кабины, заново напечатали списки избирателей, бюллетени для голосования перераспределены окружной избирательной комиссией, также выделены средства индивидуальной защиты для организации голосования", - сказала Репченко.

О выборах

В Воронежской области 11-13 сентября проходит 461 избирательная кампания. Самыми масштабными являются выборы депутатов областной думы седьмого созыва и Воронежской городской думы пятого созыва. На 56 мандатов Воронежской областной думы претендуют 699 кандидатов. Участвуют восемь политических партий: "Родина", ЛДПР, "Справедливая Россия", "Единая Россия", КПРФ, "За правду", Партия прямой демократии, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. На 36 мандатов Воронежской городской думы претендуют 400 кандидатов.