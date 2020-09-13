Голосование завершилось в УрФО, Пермском крае, Башкортостане, Туве и Оренбургской области

Полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов отметил качественную работу избирательных комиссий всех уровней. "Особенно это касается Челябинской и Курганской областей, а также Ямала. В этих регионах голосование впервые проходило в течение трех дней. Считаю, что избирательная система сработала хорошо. Очень важно, что нынешние выборы, как и предвыборная кампания, прошли в спокойной атмосфере", - подчеркнул полпред.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Трехдневное голосование завершилось во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО), Пермском крае, Оренбургской области, республике Тыва и республике Башкортостан. Всего на территории УрФО, Пермского края, республики Тыва, республики Башкортостан и Оренбургской области работало 11 219 избирательных участков: больше всего в Башкортостане - 3 011, затем следует Челябинская область - 2 322, Пермский край с 1 800 участками, Оренбургская область - 1 716, Курганская область - 964, Тюменская - 815, 215 участков работало в ЯНАО, 165 - в Свердловской области, 110 - в республике Тыва и 98 - в ХМАО-Югре.

Дума ХМАО 13 сентября избрала на пост губернатора округа Наталью Комарову, за нее проголосовали 29 из 38 депутатов. На пост главы округа, помимо Комаровой ("Единая Россия"), по представлению президента РФ претендовали председатель совета "Справедливой России" в ХМАО Михаил Сердюк и первый секретарь регионального КПРФ Алексей Савинцев. Кроме этого, жители Югры выбирали глав шести поселений и 88 депутатов дум муниципальных образований.

Избирательные участки закрылись на выборах депутатов в законодательное собрание и в органы местного самоуправления Челябинской области в 20:00 (18:00 мск). Всего функционировали 2 322 избирательных участка, включая 15 временных в больницах, в СИЗО и на железнодорожном вокзале. Информации о нарушениях, способных повлиять на исход голосования, на текущий момент нет. В Законодательное собрание региона предстояло выбрать 60 депутатов, из них 30 - одномандатники, а 30 - по партийным спискам. Зарегистрировано 120 кандидатов по одномандатным округам и порядка 650 по спискам.

В Курганской области завершили работу 964 избирательных участка. По данным пресс-службы избиркома региона, возможность отдать свой голос получили также люди, временно пребывающие в областной клинической больнице и СИЗО №1. В ЯНАО, где жители также выбирали депутатов законодательного собрания, голосование в труднодоступных и отдаленных районах округа началось еще 23 августа. Всего же в регионе работало 210 основных участков и пять - по месту временного пребывания избирателей, два из них - в больницах, три - в вахтовых поселках.

В Тюменской области, где в региональную думу проходили только дополнительные выборы, участки для голосования открылись еще 2 сентября. Довыборы в думу проводились из-за назначения на пост министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, который был избран в региональный парламент в 2016 году. Всего на территории области работали 815 участков.

В Свердловской области прошли 11 избирательных кампаний в 15 муниципальных образованиях, включая дополнительные выборы депутата регионального законодательного собрания. Всего по всей области работали 165 участков, из них два временных - больница и СИЗО.

Выборы губернатора в Пермском крае

В Прикамье с 11 по 13 сентября проходили выборы губернатора. За пост главы боролись действующий врио губернатора Дмитрий Махонин в качестве самовыдвиженца, Евгений Козлов, выдвинутый партией "Патриоты России", Олег Постников от ЛДПР и Ксения Айтакова от КПРФ. Махонин был назначен врио главы региона 6 февраля президентом РФ Владимиром Путиным - он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России. Ранее Махонин занимал должность начальника управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России. Кроме того, прошли довыборы по двум округам в Законодательное собрание Пермского края, а также более 20 муниципальных кампаний. Для голосования на выборах губернатора региона с 11 по 13 сентября работало почти 1,8 тыс. участков, все они закрылись в воскресенье в 20 часов местного времени для подсчета голосов. За ходом выборов следили наблюдатели от Общественной палаты и кандидатов в губернаторы, в общей сложности работали до 10 тыс. человек.

Дополнительные и муниципальные выборы

В единый день голосования на территории Республики Башкортостан прошли 200 избирательных кампаний, в том числе дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан шестого созыва по Новиковскому избирательному округу №14 и Металлургическому избирательному округу №35, выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. На протяжении трех дней в регионе работало 3 тыс. 11 избирательных участков, в том числе девять - в местах временного пребывания избирателей.

В Оренбургской области 13 сентября завершилась 461 избирательная кампания по выборам депутатов городских, районных и сельских советов, глав муниципальных образований и дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Оренбургской области. Ход голосования на 1 716 избирательных участках обеспечивали более 14 тыс. членов участковых избирательных комиссий, свыше 500 человек представляли территориальные ИК.

Последней из сибирских регионов завершила голосование Республика Тыва, где по решению региональных властей участки работали до 22:00 (18:00 мск). В регионе выбирали 755 депутатов местных органов самоуправления, в том числе одного депутата парламента республики - Верховного Хурала. Жалоб на ход голосования в избирательную комиссию не поступало.