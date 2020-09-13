Голосование завершилось во всех регионах Северо-Запада России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Участки во всех регионах Северо-Западного федерального округа, где проходили выборы губернаторов (в Республике Коми, Архангельской и Ленинградской областях, а также в Ненецком автономном округе), завершили работу. В 21:00 мск завершится голосование в Калининградской области, где в воскресенье проходят выборы 135 депутатов окружных советов в восьми городских округах.

В Архангельской области завершилось голосование за кандидатов на пост главы региона - 2 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Игоря Орлова. До проведения выборов врио руководителя области был назначен Александр Цыбульский, который ранее занимал должность главы НАО. В голосовании 13 сентября также приняли участие и избиратели НАО, поскольку автономный округ территориально входит в состав Архангельской области. "Выборы в Архангельской области прошли спокойно", - сказал ТАСС председатель облизбиркома Андрей Контиевский. В основной день голосования, 13 сентября, в Архангельской области и НАО была дождливая погода с сильным ветром. Явка на 18 часов составила 30,59%. Активнее всего в Поморье были избиратели на Новой Земле - здесь явка превысила 95%.

Тем временем в Ненецком АО в воскресенье главой региона был избран врио губернатора Юрий Бездудный - руководителя округа выбирают депутаты окружного собрания. За Бездудного проголосовали 14 парламентариев, два голоса были отданы за депутата Заксобрания НАО Андрея Смыченкова, 0 - за директора дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игоря Пинаева. 13 сентября Бездудный официально вступил в должность, приняв присягу.

Плохая погода не способствовала активности избирателей и в Республике Коми, считает председатель избиркома региона Дмитрий Митюшев: к 18:00 проголосовало 28,5% избирателей, или 187 469 человек. Здесь впервые одновременно проводились избирательные кампании нескольких уровней: жители республики выбирали главу региона, полный состав Госсовета Коми и муниципальные советы. Досрочные выборы главы Коми проходили в связи с тем, что бывший руководитель республики Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку. Президент России Владимир Путин ее принял, врио главы республики был назначен Владимир Уйба, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России.

"В целом все [прошло] спокойно, в штатном режиме. Единственное - хотелось, чтобы явка была бы побольше, но, видимо, и погода сыграла не в нашу пользу - серое небо, холодный дождь. Нарушения не отмечаются массово. Есть отдельные моменты, на которые обращают внимание наблюдатели, но они не носят критического характера" - рассказал ТАСС Митюшев.

В Ленинградской области, где выбирали губернатора, в 20:00 мск закрылись 995 участков. Явка на 18:00 мск составила 44,9%. Всего в регионе в качестве избирателей зарегистрированы 1 млн 362 тыс. 244 человека.

Выборы в муниципалитетах

В остальных регионах СЗФО завершилось голосование на выборах муниципального уровня. Так, в Новгородской области 13 сентября избирали депутата областной думы по одномандатном округу №9, а также глав 21 района и депутатов в советы поселений по 949 мандатам. В Вологодской области прошли довыборы депутата Череповецкой городской думы по одномандатному округу, а также выборы 32 глав поселений и 262 депутатов муниципального уровня.

В Карелии проходили повторные и дополнительные выборы 28 депутатов представительных органов местного самоуправления и выборы 10 глав поселений в 12 районах. Жители Мурманской области делали выбор среди кандидатов в депутаты городских и поселковых советов. В Псковской области избирались 1 149 депутатов и один глава района.