Губернатор Пензенской области выступил за дистанционное электронное голосование

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который набирает 82,89% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 30,20% протоколов, считает актуальным использовать дистанционное электронное голосование на выборах в Пензенской области. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия-24" .

"Мне представляется, что за этим будущее. Мы увидели, что в других регионах этот проект был реализован, реализован успешно, и те, кто стал участниками этого электронного голосования, оценивают его с положительной стороны. Я думаю, что и Пензенской области в будущем тоже нужно активно применять такой метод для голосования", - сказал Белозерцев.

На дополнительных выборах депутатов Госдумы в Ярославской и Курской областях использовалась технология дистанционного электронного голосования. Онлайн-голосование стартовало в 08:00 мск 11 сентября и продлилось до 20:00 мск 13 сентября.

В Пензенской области прошли выборы губернатора Пензенской области и довыборы в Госдуму по Лермонтовскому одномандатному округу. По итогам обработки 30,2% протоколов УИК в губернаторских выборах действующий глава региона Иван Белозерцев набирает 82,89%, на довыборах в Госдуму по итогам обработки 5,31% протоколов кандидат от "Справедливой России" Александр Самокутяев получил 75,45%.