Памфилова назвала кандидата в губернаторы Иркутской области Щадова "очевидным спойлером"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Кандидат в губернаторы Иркутской области от КПСС Геннадий Щадов является "очевидным спойлером" кандидата от КПРФ Михаила Щапова из-за сходства фамилий. Об этом в воскресенье заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, подводя предварительные итоги единого дня голосования в РФ.

"Выборы губернатора Иркутской области. Протоколов обработано 74,27% на сей момент. Лидирует у нас Кобзев Игорь Иванович, самовыдвиженец - 60,63%. За ним следует Щапов Михаил Викторович, КПРФ - 26,56%... и Щадов Геннадий Иванович, - проинформировала Памфилова. - Щапов, а здесь Щадов, КПСС. Ну очевидный спойлер, видимо, могу сказать, похожи - 4,19%. Не обманули избирателя".

Несмотря на относительно небольшой процент голосов, полученных Щадовым, глава ЦИК признала, что проблема кандидатов-спойлеров остается.

Ранее Памфилова совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой призвали внести законодательные изменения, направленные на борьбу с партиями-спойлерами.