Никитин побеждает на выборах главы Тамбовской области

ТАМБОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Тамбовской области Александр Никитин побеждает на выборах главы региона с 79,41% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в областном избиркоме.

"Александр Никитин, выдвинутый партией "Единая Россия", после обработки 100% протоколов набрал 79,41% голосов", - сказала собеседница агентства.

Для победы кандидат в губернаторы должен был набрать как минимум 50% голосов плюс один голос. На выборах в 2015 году Никитин получил голоса 85,47% избирателей.

По данным избиркома, второе место по числу голосов занял Андрей Жидков, выдвинутый от КПРФ, - 8,68%, далее следует Игорь Телегин от ЛДПР с 4,38%, у кандидата от "Справедливой России" Павла Плотникова - 3,83%, у Сергея Клишина от "Казачьей партии" - 2,12%.

Выборы губернатора Тамбовской области начались 11 сентября и длились три дня. Явка составила 64,7%, что почти на 7% больше, чем на аналогичных выборах в 2015 году. На пост главы региона претендовали пять кандидатов: действующий губернатор Александр Никитин ("Единая Россия"), Игорь Телегин (ЛДПР), Павел Плотников ("Справедливая Россия"), Андрей Жидков (КПРФ), Сергей Клишин ("Казачья партия").

Никитин родился в 1976 году в Мичуринске. Он был назначен врио главы администрации Тамбовской области в мае 2015 года, в сентябре того же года одержал победу на выборах.

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