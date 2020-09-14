Володин заявил, что трехдневное голосование доказало свою эффективность на выборах

"При принятии нормы, разрешающей голосовать в течение трех дней, мы взвешивали все плюсы и минусы. По итогам выборов по свободным округам в Госдуму, губернаторов, региональных и муниципальных парламентов мы видим, что приняли правильное решение. Оно предоставило дополнительные гарантии избирательных прав граждан и положительным образом сказалось на явке", - приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он отметил, что граждане положительно отзываются о голосовании в течение трех дней. Так, избиратели смогли безопасно проголосовать за своего кандидата или политическую партию, несмотря на пандемию.

В целом, отметил Володин, прошедшие выборы - важное политическое событие в жизни страны, "особенно когда речь идет о голосовании, предваряющем федеральные выборы 2021 года". "Выборы проходили в конкурентных условиях с участием большого количества кандидатов и партий. "Единая Россия" подтвердила свои лидирующие позиции вместе с другими парламентскими партиями. Это говорит об эффективной партийной системе, а также о поддержке граждан на разных уровнях", - уверен Володин.

В то же время, по его словам, другие партии, участвовавшие в выборах, также получили шанс проявить себя. "И у ряда из них это получилось. Наша партийно-политическая система открыта, конкурентная среда дает такие возможности", - отметил Володин.