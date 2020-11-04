Путин поддержал идею Лукашенко наладить производство вакцины от коронавируса в Белоруссии

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко организовать на территории Белоруссии производство вакцины от коронавируса с использованием российских технологий. Об этом сообщает в среду пресс-служба Лукашенко.

"В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой", - приводит сообщение пресс-службы агентство БелТА.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в беседе Путина и Лукашенко дана высокая оценка сотрудничеству в борьбе с коронавирусом, а также отмечено важное значение договоренности о поставках в Белоруссию российской вакцины.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины. С 1 октября в Белоруссии началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований.