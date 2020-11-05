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Путин обсудил с канцлером Австрии коронавирус и сотрудничество в энергетике

Себастьян Курц в ходе телефонного разговора также выразил признательность РФ за поддержку в связи с терактом в Вене
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц по телефону обсудили тему противодействия коронавирусу и сотрудничество в сфере энергетики. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая тематику противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе с использованием вакцин. Федеральный канцлер отметил важность дальнейшего развития сотрудничества России с европейскими странами в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

Кроме того, Курц в ходе беседы выразил признательность за поддержку и соболезнования австрийскому народу в связи с терактом в Вене 2 ноября.

"Себастьян Курц выразил признательность за поддержку и соболезнования народу Австрии в связи с жестоким террористическим актом в Вене 2 ноября. С обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях", - указано в сообщении Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАвстрияРоссияКурц, СебастьянПандемия COVID-19Теракт в Вене
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