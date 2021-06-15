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Пожар в реанимации в Рязани

Скончалась пациентка, пострадавшая при пожаре в больнице в Рязани

Женщине был 61 год

ТАСС, 15 июня. Пациентка, пострадавшая в результате пожара в больнице имени Н. А. Семашко в Рязани, умерла. Об этом ТАСС сообщили во вторник в оперштабе региона.

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"61-летняя пациентка скончалась, она была одной из самых тяжелых пациентов ОКБ им. Семашко с коронавирусом, находилась на ИВЛ. Точная причина смерти будет установлена после патологоанатомических исследований", - сообщили в оперштабе.

Пожар в реанимационном отделении больницы им. Н. А. Семашко произошел в ночь на 9 июня, где на лечении находились пациенты с осложнениями после заражения коронавирусом. Площадь возгорания составила 15 кв. м, по данным МЧС, в результате пожара погибли три человека, восемь госпитализировали, еще 35 эвакуировали со второго этажа. По факту гибели людей СК РФ возбудил уголовное дело.

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РоссияРязанская областьПожар в реанимации в Рязани
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