Источник: конфликт со стрельбой в Петербурге произошел из-за ссоры в родительском чате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Конфликт с участием шести человек со стрельбой в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел из-за ссоры в родительском чате. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Со слов участников, конфликт произошел из-за ссоры в родительском чате", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС не располагает.

Ранее в главке МВД по городу и Ленинградской области сообщали, что в субботу вечером поступило сообщение о конфликте во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Тореза, где прозвучал выстрел. В результате инцидента с участием шести человек никто не пострадал. На месте происшествия сотрудники полиции изъяли газовый и травматический пистолеты.

Граждане были доставлены в территориальный отдел полиции, где в отношении них были составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.