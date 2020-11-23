Против супруги мэра Томска Кляйна возбудили уголовное дело

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Томское пиво" Кляйн Галины Ивановны. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). По данным следствия, было оказано сопротивление при проведении обыска", - говорится в сообщении.

Кляйн был задержан 13 ноября сотрудниками СК РФ по Томской области и регионального УФСБ. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО "Томское пиво". Позже были изменены генплан и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этих данных было отказано предпринимателю, который обратился в мэрию с заявлением об изменении статуса земли около завода под строительство жилых домов.

Виновным Кляйн себя не признал. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его на два месяца. Защита обвиняемого обжаловала это решение. 18 ноября Кляйн был временно отстранен решением Кировского районного суда от должности на время расследования дела.