Открытое горение ликвидировали на месте крупного пожара в сельской школе под Иркутском

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на месте пожара в сельской школе под Иркутском, площадь очага составила 700 кв. м. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"В 11:34 (06:34 мск) в поселке Большое Голоустное ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Пожар в деревянном одноэтажном здании школы, которая является единственной в поселке, начался утром в среду. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. В результате происшествия никто не пострадал. На месте пожара работают дознаватели, чтобы установить причину возгорания.

Поселок Большое Голоустное находится в 120 км от Иркутска на берегу озера Байкал. В поселке живут около 600 человек.