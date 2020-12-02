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Почти 20 поездов задерживаются на Октябрьской железной дороге

Среди них 15 электричек и три "Сапсана"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Почти два десятка поездов задерживаются в пути из-за повреждения троса контактной сети при ремонте на Октябрьской железной дороге в районе Химок. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что задерживаются около десяти пригородных электричек и скоростной поезд "Сапсан". "По последним данным, от получаса до часа задержались в пути 15 пригородных электричек. Также в пути на 8-13 минут задержались три "Сапсана", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал источник, задержка произошла из-за того, что рабочие во время демонтажа пешеходного моста повредили трос контактной сети. Сами провода сети не повреждены.

В пресс-службе АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" ТАСС рассказали, что на железнодорожные пути при производстве работ, выполняемых сторонней организацией, упала балка. Ремонтные работы продолжаются, поезда следуют по трем путям из четырех.

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