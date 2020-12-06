Пожар в торговом павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону локализовали на трех участках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на трех из пяти боевых участков на рынке в Ростове-на-Дону, где утром в воскресенье загорелся павильон с пиротехникой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 10:55 мск [зафиксирована] локализация на трех участках. На двух остальных проводится разведка", - сообщили в пресс-службе.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев приехал на место пожара в павильоне с фейерверками на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону и заслушал доклады представителей ГУ МЧС, говорится на странице главы региона в Instagram.