Пожар в торговом павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону локализовали на трех участках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на трех из пяти боевых участков на рынке в Ростове-на-Дону, где утром в воскресенье загорелся павильон с пиротехникой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.
"В 10:55 мск [зафиксирована] локализация на трех участках. На двух остальных проводится разведка", - сообщили в пресс-службе.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев приехал на место пожара в павильоне с фейерверками на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону и заслушал доклады представителей ГУ МЧС, говорится на странице главы региона в Instagram.
"В Ростове-на-Дону пожар на рынке "Классик". На месте заслушал доклады: тушение разбито на 4 боевых участка, направленных на недопущение распространения пожара", - написал он.
Двухэтажный торговый павильон с пиротехникой на рынке "Классик" загорелся утром в воскресенье. Первоначально площадь возгорания составляла 200 кв. м. К 10:00 мск огнем охвачено 4 тыс. кв. м. Пожар привел к взрывам фейерверков. Эвакуация людей на рынке не потребовалась. Сведений о пострадавших нет. Прокуратура из-за пожара начала проверку исполнения требований противопожарной безопасности на рынке.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования, которое использовалось для обогрева. В павильоне работали в том числе иностранные граждане, проживали ли они там же, сейчас выяснятся.
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