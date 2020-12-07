Глава СК РФ взял на контроль расследование дела об отравлении людей в бассейне Астрахани

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об отравлении детей и взрослых в бассейне в Астрахани, сообщается на сайте ведомства.

Что известно об отравлении хлором в астраханском бассейне

"Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Астраханской области по признакам преступления, предусмотренного п. "б" и "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

В понедельник утром из бассейна в Астрахани госпитализировали 30 человек, в том числе 21 ребенка. Предварительный диагноз - острое отравление хлором. Шесть детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, все пострадавшие в сознании.

Бастрыкин поручил руководству астраханского СК РФ отчитаться о ходе расследования.