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Глава СК РФ взял на контроль расследование дела об отравлении людей в бассейне Астрахани

В результате инцидента пострадали 30 человек. Александр Бастрыкин поручил руководству регионального СК отчитаться о ходе расследования дела

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об отравлении детей и взрослых в бассейне в Астрахани, сообщается на сайте ведомства.

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"Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Астраханской области по признакам преступления, предусмотренного п. "б" и "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

В понедельник утром из бассейна в Астрахани госпитализировали 30 человек, в том числе 21 ребенка. Предварительный диагноз - острое отравление хлором. Шесть детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, все пострадавшие в сознании.

Бастрыкин поручил руководству астраханского СК РФ отчитаться о ходе расследования.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияАстраханская область
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