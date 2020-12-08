Фигуранты дела о гибели детей при пожаре в "Холдоми" в Хабаровском крае не признали вину

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Обвиняемые по делу о гибели детей при пожаре в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае не признали вину. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Солнечного района.

"Вину не признали", - сказали в прокуратуре.

Руководителя организации Виталия Бурлакова и директора лагеря Максима Кузнецова обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц"). Обвиняемые разместили 189 подростков в возрасте от 10 до 16 лет в палатках на территории комплекса. На ночь в палатках были установлены электрообогреватели. Из-за неполадок в их работе начался пожар, погибли четыре ребенка, еще шестеро детей пострадали. Кроме того, в лагере отсутствовали инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, в том числе в ночное время. Персоналу палаточного лагеря не выдали средств индивидуальной защиты от токсичных продуктов горения.

Начальник отдела ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев, за несколько дней до трагедии проводивший противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации детей в палаточном лагере, несмотря на увеличение пожарной нагрузки и несоблюдение требований пожарной безопасности, не принял мер к их устранению. Его обвиняют по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

По делу, как ранее сообщали агентству в суде, проходят 26 потерпевших и пять представителей. Само дело насчитывает 75 томов.