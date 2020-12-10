Бывший топ-менеджер Ростеха Лалетина не признает вину в мошенничестве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех" Алла Лалетина, которую отправили под домашний арест по делу о мошенничестве на 5 млн рублей, не признает вину. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Алексей Кирсанов.

"Лалетина не признает вину. Суть претензий к ней, говоря простым языком, сводится к следующему: когда она работала в Ростехе, у данной организации была дочерняя структура, у которой в свою очередь также была дочерняя структура. У этой структуры был завод в Новосибирске, директор которого организовал фиктивное трудоустройство людей. Общий ущерб от его действий составил около 5 млн рублей", - сказал Кирсанов. По его словам, директор данного предприятия проходит по делу свидетелем. "Моя же подзащитная - обвиняемая. При этом она никак не могла повлиять на решения, принимаемые руководством этого предприятия", - отметил адвокат.

Накануне Головинский районный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о заключении Лалетиной, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), под стражу, избрав ей меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 8 февраля.

Ранее Лалетина работала в компании "Сибур". В ноябре 2013 года она была назначена на должность начальника правового управления госкорпорации "Ростех", с июля 2014 года была начальником корпоративно-правового департамента, с октября 2015 года - директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации. Согласно данным из открытых источников, с 29 ноября 2013 года Лалетина является председателем Третейского суда при Ростехе, ее муж - бывший советник главы "Ростеха" и бывший генеральный директор компании "Нацимбио".