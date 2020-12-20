В Москве возбудили дело против водителя, въехавшего в ворота храма

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме в отношении мужчины, въехавшего на машине в ворота храма Иоанна Предтечи на Пресне в центре Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, ущерб составил 172,8 тыс. рублей.

"В отношении 45-летнего москвича возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм"). Мужчина задержан, он дал признательные показания", - сказал собеседник агентства.

Фигурант не работает и был ранее судим.

Вечером 3 декабря мужчина в состоянии опьянения вышел из храма Иоанна Предтечи на Пресне, сел в свою машину Opel Astra и въехал в ворота церкви.