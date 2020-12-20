Информация о минировании аэропорта Домодедово оказалась ложной

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты проверили аэропорт Домодедово после поступившего сообщения о "минировании" и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка аэропорта завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье поступило сообщение от неизвестного о том, что в здании аэропорта Домодедово заложено взрывное устройство. Сотрудники экстренных служб и кинологи прибыли на место и приступили к проверке. Аэропорт при этом продолжил работать в штатном режиме. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и аэропортах. Все эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.