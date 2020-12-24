СК возбудил дело о покушении на убийство после ранения девушки в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Дело о покушении на убийство возбудил Следственный комитет после ранения девушки на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия")", - сказала она.

По словам Ивановой, вечером 23 декабря вблизи жилого дома по улице Профсоюзной мужчина не менее двух раз раз выстрелил в женщину. Она госпитализирована, стрелявший скрылся. Ведутся его поиски.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.