В суд поступило дело эксперта валютно-финансового департамента МИД о хищении $1 млн

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента (ВФД) МИД РФ Натальи Агальцовой о крупной растрате поступило в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило уголовное дело Натальи Агальцовой, обвиняемой по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Первое заседание по данному делу запланировано на 30 декабря", - сказали в суде, не уточнив иных подробностей. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщил, что обвиняемая - бывший специалист ВФД МИД РФ. "В деле фигурирует сумма растраты в почти один миллион долларов", - сказал собеседник агентства.

В МИД РФ подтвердили факт пропажи в прошлом году крупной суммы денег. "В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе валютно-финансового департамента, - пояснили в четверг ТАСС в российском дипведомстве. - По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы. После проведенных следственных действий в качестве обвиняемой по уголовному делу была привлечена сотрудница валютно-финансового департамента министерства". Следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором, добавили на Смоленской площади.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что осенью прошлого года в МИД накануне инкассации была обнаружена недостача порядка $1 миллиона. Деньги, о которых идет речь, были платой, полученной российским МИД за консульские услуги от Ирана. Посольство РФ в Тегеране не могло отправить их в Москву денежным переводом из-за международных санкций. В итоге деньги переправили в Россию дипломатической почтой.

В день инкассации Агальцова заявила, что заболела и не пришла на работу. В ее кабинете была обнаружена часть денег из перевода. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о краже, но позже его переквалифицировали по статье "Растрата". Женщину арестовывать не стали, она находилась под подпиской о невыезде во время следствия. По делу свидетелем также походит ее сожитель.