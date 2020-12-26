СК возбудил дело после пожара в доме в Нижнем Новгороде, где погибла женщина

ТАСС, 26 декабря. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи со взрывом и последующим возгоранием в доме в Нижнем Новгороде, где погибла женщина и пострадали два человека. По предварительным данным следствия, сама погибшая могла отсоединить газовый шланг от бытовой газовой плиты, сообщается в официальной группе в соцсети "ВКонтакте" следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По версии следствия, 26 декабря 2020 года в утреннее время в квартире, расположенной на шестом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Березовской в Московском районе Нижнего Новгорода произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате происшествия погибла 54-летняя женщина", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, женщина является инвалидом и состояла на учете у психиатра. "Следователи СК не исключают, что сама погибшая могла отсоединить газовый шланг от бытовой газовой плиты. Весной 2020 года она уже совершала подобные действия, предотвратить трагедию смогла находящаяся в то время в квартире мать женщины", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия, назначаются криминалистические экспертизы, в том числе судебно-медицинская и пожарно-техническая.

Пожар произошел в квартире на 6-м этаже дома №87 по Березовской улице в Московском районе Нижнего Новгорода, в результате выгорела квартира площадью 60 кв. м, погибла женщина, пострадали еще одна женщина и ребенок, их состояние удовлетворительное. Спасатели эвакуировали из дома 220 жильцов, для них организован пункт временного размещения. Специалисты строительной организации оценивают состояние дома. По словам начальника ГУ МЧС по Нижегородской области Валерия Синькова, визуального нарушения конструкций дома, в том числе несущих, нет.