Абрамченко поручила проверить техническое состояние "Онеги", параметры и погодные условия

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко провела оперативное заседание правительственной комиссии по поводу крушения судна в Баренцевом море и поручила проверить техническое состояние судна "Онега", которое затонуло в Баренцевом море, его параметры и погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

"Ространснадзору поручено провести проверку документации, комиссионно будет оценено техническое состояние судна, его параметры, погодные условия", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, Абрамченко провела заседание правительственной комиссии, на которой обсуждался ход поисковой операции в Баренцевом море, где в понедельник утром затонуло рыболовецкое судно "Онега" с экипажем на борту. В ходе совещания Абрамченко поставила задачу максимально синхронизировать действия всех служб, участвующих в поисковой операции и расследовании причин крушения судна "Онега". Ситуация находится на особом контроле правительства.

По информации Росрыболовства, предварительно установлена картина крушения: в 04:08 на судно "Войково" поступил сигнал бедствия, в 04:12 судно "Онега" пропало с радаров. Двое рыбаков - уроженцы Мурманска и Ростовской области - спасены. Они находятся на борту судна "Войково", их здоровью угрозы нет. Поиск остальных членов экипажа продолжается.

Правительство Мурманской области и правительство Архангельской области установили контакт с семьями членов экипажа. С семьями рыбаков, которые на данный момент числятся пропавшими без вести, работают психологи. По поручению правительства Российской Федерации семьям будет оказана материальная помощь. На месте происшествия поисковые работы ведут два судна, на помощь направляются еще два корабля.

Поиски пострадавших

Как отметили в аппарате Абрамченко, Росрыболовство и Росморречфлот должны обеспечить координацию поиска. Поисковая операция осложняется погодными условиями - в ближайшие два дня в Баренцевом море сохранятся волны высотой 3,5-5,5 м при скорости ветра 17 м/с.. В то же время эти условия не являются неординарными для работающих там судов, все они технически подготовлены для привычных для Баренцева моря условий.

По предварительным данным, судно вышло в море 14 декабря, оно прошло ежегодное подтверждение технического соответствия Российскому морскому регистру судоходства. 30 октября судно получило свидетельство о соответствии Морскому кодексу управления безопасностью. Предварительно, в качестве причин крушения указывают обледенение судна с последующим заливанием штормовой волной, вследствие чего нарушилась устойчивость судна и оно перевернулось.