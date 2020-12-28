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ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море

Кабмин намерен в течение месяца получить данные о готовности "Онеги" к промыслу

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко провела заседание правительственной комиссии, на которой обсуждался ход поисковой операции в Баренцевом море, где затонуло судно

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство России намерено в течение месяца получить информацию о технической готовности судна "Онега", которое затонуло в Баренцевом море, к осуществлению промысла в районе крушения. Об этом в понедельник заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в эфире телеканала "Россия-24".

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"Коллеги, которые занимаются безопасностью судов, Ространснадзор взяли эту ситуацию под особый контроль, в течение ближайшего месяца у нас будет информация, вся картина относительно данного судна, насколько оно было пригодно для того, чтобы осуществлять промысел в этом районе", - сказала она.

Ранее Абрамченко провела заседание правительственной комиссии, на которой обсуждался ход поисковой операции в Баренцевом море, где в понедельник утром затонуло рыболовецкое судно "Онега" с экипажем на борту. Ситуация находится на особом контроле правительства.

В 07:30 мск в МЧС поступила информация о затоплении полутора часами ранее судна "Онега" в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли (Архангельская область). Двое моряков были спасены двое, судьба 17 остается неизвестной. Судно было частным, вело рыболовный промысел. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта").

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
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