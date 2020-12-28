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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Киев заявил, что Тегеран не предоставил отчет о расследовании крушения украинского Boeing

Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что для Киева принципиально выяснить, существовали ли системные проблемы с безопасностью полетов в небе Ирана

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Иран не предоставил Украине отчет о расследовании крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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"Украинской стороне не поступал проект технического отчета, подготовленный Ираном. Он обещает сделать это до конца этого года, но мы слышим эти обещания уже два месяца", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью украинской службе Би-би-си.

По словам Енина, окончательный отчет относительно всех обстоятельств трагедии является ключевым этапом установления справедливости в этом деле. Для Украины, добавил он, принципиально выяснить, существовали ли системные проблемы с безопасностью полетов в небе Ирана, а также, как можно предупредить подобные трагедии в будущем. "К сожалению, мы вынуждены констатировать недостаток доверия в отношениях наших государств, - признал Енин. - Мы предлагали Ирану создать совместную следственную группу, настаивая на проведении совместных следственных действий с участием украинских и иранских следователей и прокуроров, но пока данные ими обещания остались на бумаге".

9 декабря замглавы украинского МИД заявил, что Тегеран отозвал свое предложение о выплатах компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил 22 декабря, что иранская сторона выплатит компенсации в соответствии с международными нормами.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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