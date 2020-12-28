Перед выходом в рейс затонувшее судно "Онега" проверяли российские и норвежские службы

МУРМАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Техническое состояние затонувшего рыболовецкого судна "Онега" перед выходом в рейс проверяли соответствующие службы и в Мурманске, и в Киркенесе (Норвегия). Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" , отвечая на вопрос о техническом состоянии судна.

"По заверениям капитана порта, нареканий к выходу в море по судну не было, более того, перед тем, как оно пошло на промысел, выйдя из порта Мурманск, оно было в порту Киркенес в Норвегии и уже из порта Киркенес пошло на промысел в тот район. Его проверяли не только службы порта Мурманск, те российские федеральные службы, которые есть, но и соответствующие службы Норвегии", - сказал Чибис.

Он добавил, что сейчас соответствующие структуры, в том числе прокуратура, проводят все проверочные мероприятия, выводы пока делать преждевременно. "До исследования всех причин трагедии, завершения всех поисковых мероприятий я не стал бы делать вывод о том, в каком состоянии находилось судно, почему и прочее. Главное - поддержать близких рыбаков, завершить все мероприятия в рамках поисковых работ и посмотреть на требования к тем судам, которые обеспечивают промысел", - сказал глава региона.

Чибис отметил, что в море по-прежнему выходит множество судов, которые служат уже десятки лет, но благодаря решениям последних лет, в том числе инвестквотам, рыбаки могут строить новые современные суда.

Ранее сообщалось, что судно вышло в море 14 декабря, по предварительным данным, оно прошло ежегодное подтверждение технического соответствия Российскому морскому регистру судоходства. 30 октября судно получило свидетельство о соответствии Морскому кодексу управления безопасностью. Предварительно, в качестве причин крушения указывают обледенение судна с последующим заливанием штормовой волной, вследствие чего нарушилась устойчивость судна и оно перевернулось. Находившемуся рядом судну "Войково" удалось спасти двух членов экипажа, поиски остальных продолжаются.

В Мурманске открыта горячая линия для родственников членов экипажа судна "Онега" и организована помощь психологов. Губернатор Мурманской области поручил профильным министерствам региона оказать помощь семьям моряков, большинство членов экипажа - 16 человек - мурманчане.

Помощь семьям моряков

Все семьи моряков с "Онеги" находятся на связи с властями Мурманской области. "Со всеми близкими установлена связь, в том числе и с жителями Мурманска, Курска и Архангельска. Им оказываем всю психологическую и медицинскую помощь", - сказал губернатор.

Также Чибис добавил, что сейчас определяется размер материальной помощи семьям моряков. "Сейчас с семьями ведутся необходимые разговоры, определяются их потребности. Безусловно, Мурманская область окажет материальную помощь для того, чтобы поддержать родственников рыбаков", - добавил глава региона.

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