Метеорологи сообщили, что погода будет мешать поискам моряков с "Онеги" в ближайшие дни

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер, плохая видимость и медленное обледенение судов прогнозируются в ближайшие три дня в акватории Баренцева моря, где произошло затопление траулера "Онега". Об этом сообщил ТАСС во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на данные коллег из Мурманска.

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"По прогнозу коллег из Мурманского УГМС, основные проблемы в районе аварии связаны с выпадением снега временами, следствием чего будет ухудшение видимости. Во-вторых, при температуре минус 6-12 градусов и ветре, превышающем 15 м/с, может наблюдаться медленное обледенение судов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такие неблагоприятные для поисковой операции условия в районе аварии прогнозируются до конца 2020 года. Наибольшую опасность представляет обледенение, так как оно может стать причиной разрушения судна, отметил метеоролог.