Метеорологи сообщили, что погода будет мешать поискам моряков с "Онеги" в ближайшие дни

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер, плохая видимость и медленное обледенение судов прогнозируются в ближайшие три дня в акватории Баренцева моря, где произошло затопление траулера "Онега". Об этом сообщил ТАСС во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на данные коллег из Мурманска.
"По прогнозу коллег из Мурманского УГМС, основные проблемы в районе аварии связаны с выпадением снега временами, следствием чего будет ухудшение видимости. Во-вторых, при температуре минус 6-12 градусов и ветре, превышающем 15 м/с, может наблюдаться медленное обледенение судов", - сообщил он.
По словам Вильфанда, такие неблагоприятные для поисковой операции условия в районе аварии прогнозируются до конца 2020 года. Наибольшую опасность представляет обледенение, так как оно может стать причиной разрушения судна, отметил метеоролог.