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На Урале арестовали на пять суток сторонника экс-схимонаха Сергия Всеволода Могучева

Могучеву, отвечающему за связи монастыря с общественностью и публиковавшему на YouTube проповеди Романова, вменяли административную статью о неповиновении сотруднику полиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти суткам административного ареста за неповиновение полиции сторонника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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"[Ему назначен] административный арест на пять суток", - сказал собеседник агентства.

Ночью 29 декабря в захваченном Среднеуральском женском монастыре был задержан бывший схимонах Сергий (Романов), а также Всеволод Могучев, отвечающий за связи монастыря с общественностью и публиковавший на YouTube-канале проповеди Романова. Могучеву вменяли административную статью о неповиновении сотруднику полиции. Заседание переносили, так как стороннику бывшего схимонаха потребовалась медицинская помощь.

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