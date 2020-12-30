На Урале арестовали на пять суток сторонника экс-схимонаха Сергия Всеволода Могучева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти суткам административного ареста за неповиновение полиции сторонника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Что известно об арестованном экс-схимонахе, который полгода удерживал монастырь на Урале

"[Ему назначен] административный арест на пять суток", - сказал собеседник агентства.

Ночью 29 декабря в захваченном Среднеуральском женском монастыре был задержан бывший схимонах Сергий (Романов), а также Всеволод Могучев, отвечающий за связи монастыря с общественностью и публиковавший на YouTube-канале проповеди Романова. Могучеву вменяли административную статью о неповиновении сотруднику полиции. Заседание переносили, так как стороннику бывшего схимонаха потребовалась медицинская помощь.