В поисках рыбаков с затонувшей "Онеги" в Баренцевом море обследовали более 1,2 тыс. кв. км

МУРМАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Самолет МЧС России Ан-74 планирует вылететь на поиски рыбаков судна "Онега", затонувшего в понедельник в Баренцевом море. В поисках экипажа уже обследовали более 1,2 тыс. кв. км. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

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"Ориентировочно на 10:00 30 декабря запланирован вылет борта Ан-74 МЧС России в зону поиска членов экипажа судна "Онега". Продолжают работу штабы", - сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что на утро среды общая площадь, которую удалось обследовать в районе гибели судна, составляет 1 250 кв. км. В район поисков должен прибыть днем спасательный буксир "Микула" с водолазами и водолазным снаряжением на борту для участия в поисковой операции.