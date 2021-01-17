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Инцидент с сухогрузом Arvin у берегов Турции
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Спасатели пытаются снять со скал двух членов экипажа сухогруза у берегов Турции

Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что операция осложняется ухудшающимися погодными условиями

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Спасатели предпринимают попытки снять со скал еще двух членов экипажа судна, затонувшего в воскресенье в Черном море возле берегов Турции. Об этом сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

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"Спасатели пытаются снять с морских скал двух членов экипажа сухогруза. Операция осложняется ухудшающимися погодными условиями", - приводит его слова Anadolu.

Судно затонуло в районе Инкуму (провинция Бартын) днем. В посольстве РФ в Анкаре ранее рассказали ТАСС, что дипломаты выясняют обстоятельства случившегося.

По словам Гюнера, по меньшей мере четыре члена экипажа сухогруза погибли, шестеро спасены. ВМС Турции для участия в поисковой операции направили фрегат.

Между тем в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на борту судна находились 12 человек, двое из них - граждане России. В ведомстве добавили, что владельцем сухогруза является украинская компания.

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