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Инцидент с сухогрузом Arvin у берегов Турции
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В Киеве подтвердили, что на борту затонувшего в Турции судна находились 10 украинцев

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что продолжается операция по поиску четырех моряков
Здание МИД Украины Sergey Kamshylin/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание МИД Украины
© Sergey Kamshylin/Shutterstock/FOTODOM

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Украинские консулы отправились в воскресенье в порт Бартын в связи с тем, что на затонувшем в Черном море у берегов Турции сухогрузе находились 10 соотечественников.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

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"У берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и двумя иностранцами на борту. Шесть человек спасены, двое погибли", - написал он в Twitter.

По словам Николенко, сейчас продолжается операция по поиску четырех моряков. "Украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи", - добавил он.

Теги
УкраинаИнцидент с сухогрузом Arvin у берегов Турции
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