В Киеве подтвердили, что на борту затонувшего в Турции судна находились 10 украинцев

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Украинские консулы отправились в воскресенье в порт Бартын в связи с тем, что на затонувшем в Черном море у берегов Турции сухогрузе находились 10 соотечественников.

Что известно об инциденте с сухогрузом Arvin у берегов Турции

"У берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и двумя иностранцами на борту. Шесть человек спасены, двое погибли", - написал он в Twitter.

По словам Николенко, сейчас продолжается операция по поиску четырех моряков. "Украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи", - добавил он.