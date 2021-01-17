Фрегат ВМС Турции достиг района крушения сухогруза в Черном море

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Фрегат ВМС Турции прибыл в воскресенье в район крушения сухогруза Arvin в Черном море для участия в поисках пропавших членов экипажа. Об этом сообщило министерство национальной обороны республики.

Что известно об инциденте с сухогрузом Arvin у берегов Турции

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"Фрегат Fatih достиг района Инкуму провинции Бартын, где ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению членов экипажа", - говорится в коммюнике ведомства.

Ранее Минобороны Турции сообщало, что фрегат примет участие в операции по спасению моряков.

Сухогруз затонул в районе Инкуму (провинция Бартын) днем. По словам одного из спасенных моряков, на борту находились 12 человек, перед крушением судно накрыла большая волна. По данным Росморречфлота, среди экипажа было двое россиян, владельцем Arvin является украинская компания.

Ранее в воскресенье губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что по меньшей мере четыре члена экипажа сухогруза погибли, шестеро спасены.